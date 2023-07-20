Gönen'de sıcaklardan dolayı telekom panosunda yangın çıktı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde sıcaklardan dolayı telekon panosunda aniden çıkan yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Gönen merkez Otogar karşısında bulunan telekom’a ait olduğu öğrenilen pano’da aniden dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek çıkan yangın söndürüldü. Telekom ekipleri hasarı tespit etmek üzere panoda inceleme yaptı. Yangının çıkış sebebi sıcak havalardan dolayı olduğu düşünülüyor.