Gönen'de takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gündoğan Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 UF 1893 plakalı Muhammed Kahraman idaresindeki otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sebebi ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak takla attı. Gönen İtfaiye ekipleri sürücü Muhammed Kahraman ile yanında yolcu olarak bu bulunan Yusuf Şenyıldız’ı araçta sıkıştıkları yerden kurtararak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.