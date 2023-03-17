Gönen'de trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Tahirova mevkiinde Aziz Aydoğan idaresindeki 17 PF 660 plakalı otomobil kavşaktan ana yola hatalı çıkışı sebebiyle Osman Kılıç idaresindeki 34 NL 7193 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ayka Kılıç, Osman Kılıç ve Aziz Aydoğan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.