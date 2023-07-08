Gönen'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma-Gönen istikametinde Tuzakçı köyü civarında aynı istikamette seyir eden araçlar çarpıştı. 06 CTG 422 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet E. (59) sol şeritten sağ şeride geçmek isterken sağ şeritte arkasında seyir halinde olan 10 AHJ 204 plakalı otomobil sürücüsü Soner D. (25) ile çarpıştı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken 06 CTG 422 plakalı otomobil içerisinde Mehmet E’nin gelini ve torunu bulunurken, torunu hafif şekilde yaralanarak kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.