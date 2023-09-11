Gönen'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gönen'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi 100.yıl Mahallesi İmam Hatip Camii önünde bulunan kavşakta iki araç çarpıştı. Gülfize V. (44) idaresindeki 10 AGH 565 plakalı otomobil ile Ufuk E. yönetimindeki 41 AFR 288 plakalı kavşakta çarpıştı. 10 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle savrulurken su kanalına uçmaktan son anda korkuluk demirleri sayesinde kurtuldu.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

41 plakalı otomobilde yan koltukta bulunan Nurten Kural Ertuğrul (45) kazada yaralandı. 112 ekibi tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertuğrul tedavi altına alındı

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.