Gönen'de uyuşturucu baskınında 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Gönen'de uyuşturucu baskınında 2 kişi yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait 2 adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda; 1.950 gram bonzai, 188 gram kenevir tohumu, 32 gram kubar esrar, 12 gram afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanama aparatı (payp) ve 4.750TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman