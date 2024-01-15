Gönen'de uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Balıkesir'in Gönen İlçesi, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Gönen'de uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
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EditörEditör
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Balıkesir’in Gönen İlçesi, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramada 100 gram Metanfetamin maddesi, 3 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 23 bin 200 lira para ee geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tahkikata başlanıldı.