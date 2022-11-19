Gönen'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Gönen'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede suç ve suçlulara yönelik çalışma başlattı. Yapılan uygulamalarda araç çevirmesinde A.A. (46) isimli şahsın aracında yapılan aramada 35 kutu 490 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan kişi gözaltına alınırken hakkında işlem başlatıldı.