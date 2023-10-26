Gönen'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan operasyonda; 4.675 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.