Gönen'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Gönen'de uyuşturucu operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan operasyonda; 4.675 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman