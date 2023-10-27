Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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EditörEditör
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 91 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman