Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Balıkesir’in Gönen ilçesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İkamet adreslerinde yapılan aramalarda; 25 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 5 gram bonzai, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 5 bin lira ele geçirilmiştir. Olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.