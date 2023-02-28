Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İkamet adreslerinde yapılan aramalarda; 25 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 5 gram bonzai, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 5 bin lira ele geçirilmiştir. Olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.