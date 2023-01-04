Gönen'de yangında yanan ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in Gönen ilçesi Plevne Mahallesi’nde bir evde meydana gelen ve elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Plevne Mahallesinde bir evden çıkan alevleri gören komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu ve kullanılamaz hale geldi. Ev içerisinde kimsenin olmadığı yangında ekipler, kapıyı kırarak yangına içeriden de müdahale ederek çevredeki başka evlere sıçramadan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının kesin çıkış sebebi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.