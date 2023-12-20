Gönen'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince saha bilgisi üzerine Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Gönen'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince saha bilgisi üzerine Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri Gönen ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor.