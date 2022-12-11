Gönen'de zabıtadan marketlerde denetim

Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde fiyat, son kullanma tarihi ve belge denetimleri yapıldı.

Gönen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince ilçede faaliyet gösteren bakkal, market ve süpermarketlere yönelik fiyat etiketi, gramaj denetimleri ile raf ile kasa fiyatı kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde tarihi geçen ürün satan ve raf-kasa fiyatı farklı olan işletmelere cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerin devam edeceğini bildirdi.