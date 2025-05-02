Gönen Devlet Hastanesi'ne kardiyoloji ve nöroloji uzmanı atandı

AK Parti Gönen İlçe Başkanı Zekeriyya Dağlı, Gönen Devlet Hastanesi’ne Kardiyoloji ve Nöroloji branşlarında doktor ataması yapıldığını duyurdu.

Dağlı, Gönen Devlet Hastanesi’ne birer Kardiyoloji ve Nöroloji uzmanının atandığını duyurdu. Bu atamalarla birlikte hem Gönen Devlet Hastanesi’nin sağlık kadrosu güçlenmiş oldu hem de uzun süredir bu iki branşta yaşanan eksiklik giderildi.

Zekeriyya Dağlı yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın uzun süredir talep ettiği branş doktorları için yürüttüğümüz girişimler sonuç verdi. Kardiyoloji ve Nöroloji uzmanlarımız hastanemizde görevlerine başlıyor. Hem Gönen halkına hem de bölgemize hayırlı olsun. Sağlık alanında eksiklikleri gidermek adına çalışmalarımız sürecek" ifadelerine yer verdi.