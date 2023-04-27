Gönen Tarım Fuarı açıldı

Balıkesir ve Gönen’in tanıtımında, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gündeme gelmesinde, pazarlanmasında, tanıtımının sağlanmasında büyük katkıları olması hedeflenen Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı 27-30 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarında, tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerin sektördeki gelişmeleri, makine ve teçhizatları yakından takip etmeleri hedefleniyor. Gönen’de yaklaşık 100 firmanın katıldığı fuarda traktörler, tarım makineleri, gübre, tohum, fide, fidan, zirai ilaçlar ve hayvancılık ürünleri sergileniyor. Ziyaretçiler tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen, modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergilendiği tarım fuarında, yeni teknoloji ürünü traktörler, toprak işleme, ekim dikim makinaları, hayvancılıkla ilgili modern ekipmanlar, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, alet ve ekipmanlarını görme değerlendirme alım ve satım imkanı buluyor.

Gönen ilçesinde düzenlenen "Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açılışına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyüşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Gönen İlçe Kaymakamı Dr.Arslan Yurt, protokol üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu ve Balıkesir valisi Hasan Şıldak’ın Açılış konuşmalarının ardından Balıkesir, Bursa, Çanakkale illeri başta olmak üzere Ege Bölgesi’nden çiftçilerin yer aldığı davetliler fuarı gezdi.