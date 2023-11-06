Gönen ve Bandırma'da araç aramasında 2 kişi yakalandı
Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde 2 kişinin aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Balıkesir’in Gönen ve Bandırma ilçelerinde 2 kişinin aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Gönen İlçe Emniyet Ekipleri ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekiplerinin A.R.Ş ve S.K isimli şahısların araçlarında yaptıkları aramada; 38.5 gram metanfetamin maddesi, 4 adet extasy hap, 1 adet Browling marka tabanca, 2 adet fişek ele geçirildi. Gerekli tahkikat başlatıldı. Şahıslar gözaltına alındı.