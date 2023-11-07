Gönen ve Bandırma'da şüpheli araç ve iş yeri araması yapıldı

Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde 2 araçta ve 1 iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Gönen ve Bandırma'da şüpheli araç ve iş yeri araması yapıldı
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Balıkesir’in Gönen ve Bandırma ilçelerinde 2 araçta ve 1 iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince dün 2 araçta ve 1 iş yerinde yapılan aramada; 36 gram metanfetamim maddesi, 28 gram esrar maddesi, 1 adet Blow marka kuru sıkıdan bozma tabanca ve 5 adet 6*35 fişek, 17 adet av tüfeği fişeği, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, 17 bin TL suça konu olduğu değerlendirilen para, 2 adet içime hazır sarılmış esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman