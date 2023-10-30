Gönen ve Erdek'te yeni Jandarma Karakol Komutanlığı binaları açıldı

Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde Jandarma Karakol Komutanlığı yeni binalarının kullanımı gerçekleştirilen açılış programı ile hizmete girdi.

Gönen ve Erdek’te güvenlik ve asayişte katkı sunacak, modern Jandarma Karakolları kazandırıldı. Gönen Buğdaylı Organize Sanayi bölgesinde ve Erdek’te faaliyete geçen Jandarma Karakol Komutanlıkları, açılış programlarıyla hizmete girdi.

Gönen’de yapılan açılış programına; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Erdek’te yapılan açılış programına; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Erdek Deniz Üst ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ufuk Kartalkayası ve Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık katıldı.

Gönen’deki açılış programında konuşma gerçekleştiren Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı’nı kutlayarak yeni karakolun Gönen’deki birlik ve beraberlikle yapılan işlerin güzel bir örneği olduğunu kaydetti. Vali Ustaoğlu, “Bugün Gönen ilçemize güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Tabi bugünü anlamlı kılan aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması. Cumhuriyet Bayramımızı güzel ve görkemli bir şekilde kutladık. Jandarma Karakol Komutanlığımızın inşasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah karakol binamızın, bu bölgemizdeki emniyete, asayişe, huzura ve güvenliğe güzel katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun,” dedi.

Konuşmaların sonrasında dua okundu, ardından kurdele kesimiyle karakol hizmete açıldı.