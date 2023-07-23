Gönen ve Ilıcak'ta 'Gelir Getirici Tür' Ağaçlandırması

Balıkesir Orman Müdürlüğü "Halkımızla El Ele Vereceğiz, Yeşil Vatan İçin Birlikte Üreteceğiz." sloganıyla bozuk orman sahalarını gelir getirici türlerle ağaçlandırarak hem köylünün hem de ülkenin hizmetine sunmayı planladıklarını belirtti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce, bozuk orman sahalarının ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla tesis edilen “Gelir Getirici Tür” ağaçlandırma sahalarına bir yenisi olarak eklenen, Gönen’deki Osmanpazar köyündeki 32 Ha ceviz sahası ile Ilıcak köyündeki 14 Ha zeytin sahasında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında vatandaşlarla sohbet ederek yapılan ağaçlandırmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Bölge Müdürü Kemal Kayıran; "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün orman köylümüzün yerinde kalkındırılması amacıyla bozuk orman sahalarının “Gelir Getirici Tür”lerle ağaçlandırması ile gerek orman köylüsünün bütçesine katkı, gerek köylerden kentlere göçün önlenmesi, gerekse yetiştirilecek ürünler sayesinde ülke ekonomisine kazanç sağlamak." olduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran’ın incelemelerinde; Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Nejdet Güdül, Ağaçlandırma Şube Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan ve Gönen Orman İşletme Müdürü Umut Şahan eşlik etti.