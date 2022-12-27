Gönenli öğrenciler İspanya'da güneş panellerini inceledi

Gönen Mesleki eğitim merkezi öğrencileri yurtdışı inceleme gezilerini tamamladı. Gönenli Öğrenciler erasmus projesi ile İspanya’da ve Hollanda eğitim ve kültür gezisi yaptılar.

İspanya’da bulunan Academia Rafael Castao kuruluşunda yapılacak olan staj 3 hafta olacak şekilde planlandı.

Okul Müdürü Hasan Kılıç ve Öğretmenler Ahmet Deniz ve Volkan Yaka başkanlığında 12 öğrenci ile staja katılan öğrenciler bu eğitim sonunda, Güzellik saç bakımı öğrencileri çeşitli saç kesim tekniklerini bilecek ve uygulayabilecek. Kafa şekline ve yüz hatlarına en uygun saç kesimini öngörebilecek ve Avrupa stilini yakalamış olacak.

Müdür Kılıç; Elektrik elektronik alanı öğrencilerimiz ise Hollanda Amsterdam ve utrech kentlerinde Akreditasyon Projesi dahilinde Güneş panelleri ile ilgili yurtdışı staj faaliyetine katıldı. Burada alanları ile ilgili teorik ve uygulamaları eğitimlere katılan öğrencilerimiz ayrıca ülkenin tarihini, kültürünü ve sosyal yaşantılarını deneyimleyerek tecrübe ve bilgi kazandılar. Okul Müdürü Hasan Kılıç Kurum tarihinde ilk defa böyle bir faaliyet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve öğrencileri ile gurur duyduğunu il merkezini görememiş öğrencilerimizin de bulunduğu 12 kişilik öğrenci gurubu ile İspanyada Sevilla Granada Mar Bella gibi şehirler ile oradaki tarihi kültürel mekanları da ziyaret ettiklerini söyledi. Hollanda da ise Roterdam Utrech Amsterdam şehirlerinin sosyal kültürel mekanlarını ve tarihi yerlerini gezdiklerini belirtti