Gönenli Ömer Seyfettin mezarı başında anıldı

'Ben Gönen'de doğdum' sözüyle Balıkesir'in Gönen ilçesine değer katan, Ömer Seyfettin mezarı başında anıldı.

Gönenli Ömer Seyfettin mezarı başında anıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

’Ben Gönen’de doğdum’ sözüyle Balıkesir’in Gönen ilçesine değer katan, Ömer Seyfettin mezarı başında anıldı.

Ben Gönen’de doğdum sözüyle Gönen’e değer katan, Türk Roman, Hikaye yazarı Ömer Seyfettin vefatının 103. yılında İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında okunan dualar ile anıldı. Gönen Ömer Seyfettin Lisesi öğrencileri, İstanbulda yaşayan Gönenlilerde anma törenine katıldılar.