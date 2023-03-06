Gönenli Ömer Seyfettin mezarı başında anıldı
'Ben Gönen'de doğdum' sözüyle Balıkesir'in Gönen ilçesine değer katan, Ömer Seyfettin mezarı başında anıldı.
’Ben Gönen’de doğdum’ sözüyle Balıkesir’in Gönen ilçesine değer katan, Ömer Seyfettin mezarı başında anıldı.
Ben Gönen’de doğdum sözüyle Gönen’e değer katan, Türk Roman, Hikaye yazarı Ömer Seyfettin vefatının 103. yılında İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında okunan dualar ile anıldı. Gönen Ömer Seyfettin Lisesi öğrencileri, İstanbulda yaşayan Gönenlilerde anma törenine katıldılar.