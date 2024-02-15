Göngörmüşler Konaklarına yoğun ilgi

Sincanlıların en çok rağbet ettiği hizmetlerden biri olan Göngörmüşler Konakları, yaşlılarını ağırlamaya devam ediyor.

Güngörmüşler Konakları, ileri yaştaki vatandaşların zamanlarını akranlarıyla geçirmelerine vesile olurken, gazete ve kitaplarını da nezih bir ortamda okumalarını sağlıyor. Sincan Belediyesi’nin kendilerine sağladığı konak hizmetinden çok memnunlar. Özellikle emeklilik sonrası vakitlerini kaliteli bir şekilde geçirme imkanı bulan vatandaşlar, dost sohbetleriyle sosyalleşme fırsatı buluyor. Sabah 8’den akşam 5’e kadar hizmet veren Güngörmüşler Konaklarında sohbetler için oturma salonları yer alırken, aynı zamanda kitap okuyabilecekleri kütüphaneler de bulunuyor.

Sincan Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu belirten Güngörmüşler Konağı müdavimlerinden Seyfi Selçuk, “Başkan Murat Ercan’dan Allah razı olsun. Kendimizi evimizde gibi hissettiriyor. Emekli olduktan sonra burada arkadaşlarımızla bir araya gelip, sohbet ediyoruz. Kah derdimizi paylaşıyoruz, kah sevincimizi paylaşıyoruz. Bu imkan için Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.