Gönül Elleri Çarşısı'ndan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, kış aylarının başında yurdun dört bir yanında takipleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet yardımı yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede takipleri yaklaşık 5 bin kadın kent gönüllüsü tarafından yapılan ve Tuzla’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu’nun destekleri ile kışlık kıyafet yardımı yapıldı. Yardım yapılan ailelerin çocukları için de Gönül Elleri Çarşısı içerisinde palyaçolu ve maskotlu bir etkinlik organize edildi. Çocuklar etkinlikte unutulmaz anlar yaşadılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da çocuklara eşlik etti.

“Tuzla’da yardımlaşma ve dayanışma zirvede”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün Gönül Elleri Çarşımızın 14 komisyonundan birisi olan Aileyi Güçlendirme Komisyonumuzla birlikte WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile birlikte yapmış olduğu bir çalışmadayız. Ailesinin bir şekilde kaybetmiş yalnız başına kalmış kadınlarımızı çocukları ile birlikte yılın her günü her konuda destekliyoruz. Bugün WEFA organizasyonu ile onları giydirdik, kış aylarına hazırladık. Onlara yardımlarda bulunduk. Oyuncaklar verdik, kıyafetler verdik. WEFA Organizasyona teşekkür ediyorum. Gönül Elleri Çarşımız içerisindeki 4 bin 900 kadın kent gönüllümüz ile birlikte 14 komisyondan bir tanesi olan Aileyi Güçlendirme Komisyonu’ndaki gönüllü hanımefendilere de teşekkür ediyorum. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ile beraber, 4 bin 900 kadın kent gönüllüsünün nezaketiyle, letafeti ve merhameti ile beraber 23 bin aileyi, ama maddi durumu kötü olan 3 bin aileyi özellikle 365 gün takip ediyoruz. Yardımlaşmaya çalışıyoruz. Allah onların eksikliğini vermesin. Maddi destekler ile gönülleri zengin olan yardımseverlerin de Allah sayısını artırsın. Biz de bu işe vesile olmaktan dolayı mutluyuz. Tuzla’da yaşam her zaman güzel olduğu gibi Tuzla’da yardımlaşma ve dayanışma çok güzel ve zirvede. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

WEFA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çangır,” Tuzla Belediyesi ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iyi bir iş birliği halindedir. Gönül Elleri Çarşısı’na çok teşekkür ediyorum. Çok önemli çalışmalara imza atıyoruz” dedi.