Gönül Köşkü Huzurevi'nde bayram kutlaması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı kutlama etkinliği kapsamında belediyeye bağlı Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri ile buluşarak onların bayramını kutladı.

Yaşlılara hitaben yaptığı konuşmada Kurban Bayramını huzurevi sakinleri ile birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Turgut Altınok, “Sizlerin saçlarınızdaki her bir akta ülkemize emekleriniz, hizmetleriniz ve yürekleriniz var. Bu huzurevi, aslında huzurevi değil kendi eviniz, kendi yurdunuz, kendi yuvanızdır. Bizim için önemli olan ana ve baba duasıdır. Her şeyden daha ehemmiyetlidir. Ana ve babasının rızasını almayanın vay haline! Sizlerin duasını, rızasını alabiliyorsak ne mutlu bize, şanslıyız demektir. Bayramın mutluluğunu ve huzurunu sizlerle beraber yaşamaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz” dedi.

Kutlama programına katılan Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gürgen Dural’a da teşekkür eden Altınok, “Gürgen ablamıza da çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Hep söylüyorum. marifet iltifata tabidir. Bu güzel evimizin, huzurevimizin gönül evimizin, dilek evimizin yapılmasında ilmek ilmek emekleri yürekleri, fedakarlıkları vardır. Kendisinin geçmişte birlikte hizmet ettiği ve rahmete giden ana ve babalarımız da var. Onlara da yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Kurban Bayramı’nın Türk-İslam alemine ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirmesini diliyor, ellerinizden öpüyor, bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından huzurevindeki yaşlıların elini öperek çeşitli hediyeler takdim eden Altınok, her biri yaşlı ile tek tek bayramlaştı. Programda şarkılı ve türkülü mini bir eğlence de düzenlendi.