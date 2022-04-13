Gönül sofraları dolup taşıyor

Silivri Belediyesi, Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşatmak, yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirmek amacıyla ilçe genelinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan’ın birinci gününde şehit ve gazi ailelerinin katılımı ile kurulan ilk gönül sofrasının ardından Selimpaşa Bedesten Çarşı, Kadıköy, Ortaköy, Büyükkılıçlı, Gazitepe, Akören, Kavaklı, Küçükkılıçlı, Büyükçavuşlu, Çayırdere, Selimpaşa Yoğurthane, Değirmenköy, Gümüşyaka, Çanta ve Çeltik mahalleleri gönül sofralarına ev sahipliği yaptı. Ayrıca Silivri sahili eski festival alanında her gün kurulan 600 kişilik iftar çadırı da iftar öncesi ve sonrası etkinlikleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Silivrililerin yoğun ilgi gösterdiği iftar programlarına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor.

“BU SOFRALAR SİZİN”

İftar programlarında vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Gönül sofralarında sizlerle bir arada olmaktan, aynı sofrada oruç açmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü bu sofralar sizin. Bu sofralarda bir oluyoruz, beraber oluyoruz. Buna vesile olurken de belediyemizin kasasından tek kuruş harcamadan, hayırseverlerimizin destekleriyle yerine getiriyoruz. Allah yapılan yardımları kabul etsin.” mesajları veriyor.

PROGRAMLAR DEVAM EDİYOR

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i idrak ederken komşuluk ilişkilerinin canlanıp pekişmesini amaçlayan Silivri Belediyesi’nin devam eden iftar programları şöyle:

13 Nisan Çarşamba: Semizkumlar ve Yolçatı mahalleleri.

14 Nisan Perşembe: Cezaevi Lojmanları ve Seymen Mahallesi.

15 Nisan Cuma: Mimarsinan ve Kurfallı mahalleleri.

18 Nisan Pazartesi: Silivri Anadolu İl Dernekler Birliği (Devlet Hastanesi yanı)

19 Nisan Salı: Sanayi Sitesi ve Alipaşa Mahallesi.

20 Nisan Çarşamba: Fener ve Beyciler mahalleleri.

21 Nisan Perşembe: Yeni Mahalle Garden Arkası ve Romanlar Günü Özel Programı

22 Nisan Cuma: Cumhuriyet Mahallesi

23 Nisan Cumartesi: İlçe Protokolü ve Çadır Programı

24 Nisan Pazar: Çanta Çağdaşkent Siteleri

25 Nisan Pazartesi: Büyüksinekli, Küçüksinekli ve Bekirli mahalleleri.

29 Nisan Cuma: Danamandıra ve Sayalar mahalleleri.