Gönül Sofraları mahalle iftarları başlıyor

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediyesi, "Gönül Sofraları" adı altında her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği mahalle iftarlarını bu Ramazan ayında da organize ediyor. Her akşam farklı bir mahallede kurulacak Gönül Sofraları ile binlerce kişi oruçlarını birlikte açarak Ramazan’ın birleştirici ruhunu iliklerine kadar yaşayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Sofraları, Ramazan ayının ilk günü olan 23 Mart Perşembe günü Atatürk Mahallesi ile kurulmaya başlanacak. İkinci gün iftar programının durağı ise Yavuz Mahallesi’nde bulunan Osman Tabak Kapalı Pazaryeri olacak.

Her gün başka bir mahallede kurulacak

25 Mart Cumartesi günü Altınova Mahallesi’nde kurulacak olan Gönül Sofrası, yapımı tamamlanan ve aynı gün açılış töreni gerçekleştirilecek Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde mahalle sakinlerini buluşturacak. Pazar günü Süleymanpaşa’nın en yüksek nüfuslu mahallelerinden biri olan 100. Yıl Mahallesi’nde iftar programı gerçekleştirilecek. Daha sonra sırasıyla Karacakılavuz, Banarlı, Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinde de vatandaşlar Gönül Sofraları’nda bir araya gelerek oruçlarını birlikte açacaklar.

Geleneksel ramazan etkinlikleri ve lezzetleri yaşatılacak

Gönül Sofrası mahalle iftar programları, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı aşevinde hazırlanacak olan 4 çeşit sıcak yemeğin yanı sıra ilahi konserleri, geleneksel Ramazan eğlencelerinden Karagöz ve Hacivat, ortaoyunu gibi gösteriler ve yine geleneksel Ramazan lezzetleri olan Ramazan şerbeti ile Osmanlı macunu, patlamış mısır ve çay-kahve ikramlarını içerecek.

Ayrıca Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan sahur programlarında, mehter takımı ve Ramazan bandosu mahallelerde dolaşarak vatandaşları sahura uyandıracak. Yine gündüz vakti Süleymanpaşa Belediyesi resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla 30 gün boyunca mukabele yayını yapılacak.

Başkan Yüksel’den Gönül Sofralar’ına davet

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın saadetini yaşıyoruz. Bu yıl da çeşitli etkinliklerle Ramazan ayını idrak edebilmek için sıkı bir şekilde hazırlandık. Her akşam farklı bir mahallemizde vatandaşlarımızla birlikte oruçlarımızı açarak birlik ve beraberlik ruhunu yaşayacağız. Bunun yanında geleneksel Ramazan etkinliklerine de iftar programlarımızda yer veriyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızı ikamet ettikleri mahallelerdeki iftar programlarımızda bir arada olmaya davet ediyor, mübarek Ramazan ayının tüm İslâm âlemine ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.