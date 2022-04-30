Gönül sofraları Sayalar ve Danamandıra'da kuruldu

Silivri Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle köy ve mahallelerde düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Sayalar ve Danamandıra Mahallesinde kurulan gönül sofraları dolup taştı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eşi Ezgi Yılmaz ile katıldığı iftar programlarına belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Yılmaz iftar öncesi Mahalle Muhtarı Hüseyin Ece ile birlikte Silivri Belediyesi tarafından Sayalar Mahallesinde tamamlanan ve devam eden Sağlık Ocağı, Mahalle Evi, Halı Saha ve Meydan düzenleme çalışmalarını inceledi. Orucunu Sayalar Mahallesi kapalı pazar yerinde açan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada mahalle sakinlerinin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezilerinin devam edeceği müjdesini verdi. İftar sonrası Danamandıra Mahallesine geçen Başkan Yılmaz, yaptığı kahvehane ziyaretlerinde Mahalle Muhtarı Cengiz Çelik ve mahalle sakileri ile çay sohbeti gerçekleştirerek talep ve sorunlarını dinledi. Danamandıra Mahalle Evinde kadın kursiyerlerle de buluşan Başkan Yılmaz ve Eşi Ezgi Yılmaz kadın kursiyerler ve mahalleli kadınların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek sohbet etti.

İftar programları günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.

