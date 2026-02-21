Gönül Sofrasında Buluşma: STK ve Meslek Odaları Aynı İftarda

Silivri Belediyesi tarafından Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarına yönelik iftar programı düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Tolga Toğan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kentin dinamikleri aynı sofrada

Programda konuşan Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle yaptıklarını hatırlattı. İkinci iftarda ise kentin sosyal dokusunu oluşturan sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.

STK ve oda yöneticiliğinin büyük fedakârlık gerektirdiğini belirten Balcıoğlu, bu görevlerin gönüllülük temelinde yürütüldüğünü ifade ederek temsilcilerin toplumun sorunlarına çözüm üretme noktasında önemli sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. Silivri’nin farklı kültürleri ve renkleriyle güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Balcıoğlu, bu çeşitliliğin kentin en büyük zenginliği olduğunu söyledi.

“Vicdanın sahadaki temsilcileri”

Belediyecilik anlayışlarının merkezinde “vicdan belediyeciliği” olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, kimseyi ötekileştirmeden hizmet üretmenin temel ilke olduğunu kaydetti. STK’lar ve meslek odalarının bu anlayışın sahadaki en önemli paydaşları olduğunu belirten Balcıoğlu, kentin yönetiminde ortak akıl ve iş birliğinin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Birlik mesajı öne çıktı

Silivrililik kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Balcıoğlu, yöre derneklerinin hem kendi kültürlerini yaşattığını hem de kente aidiyet duygusunu büyüttüğünü söyledi. Farklılıkların ayrışma değil güç kaynağı olduğuna işaret eden Balcıoğlu, “Silivri birlikte güzel” anlayışının kentin ortak paydası olduğunu vurguladı.