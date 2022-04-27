Gönüller ve dualar iftar sofralarında buluştu

Silivri Belediyesi, Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşatmak, yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirmek amacıyla ilçe genelinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyüksinekli, Küçüksinekli, Bekirli ve Yeni Mahallede kurulan gönül sofralarında bir günde yaklaşık 5.000 vatandaş aynı anda oruç açtı. Silivrililer’in yoğun ilgi gösterdiği iftar programlarına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor. Ayrıca Silivri sahili eski festival alanında her gün kurulan 600 kişilik iftar çadırı da iftar öncesi ve sonrası etkinlikleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

ANADOLU DERNEKLERİ BİR ARADA ORUÇ AÇTI

Yeni Mahalle’de Silivri Devlet Hastanesi arkasında kurulan ve Silivri’de faaliyet gösteren Anadolu derneklerinin davetli olduğu ve 3.500 vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Başkan Yılmaz, “Varlıkları ile Silivri’mize değer katan ve bugün de burada gönül sofralarımızı dolduran Anadolu derneklerimizin tüm başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Ramazan ayı öyle bir lütuf ayıdır ki cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır. Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayatımızı gözden geçirmemiz için de önemli bir imkândır. Ramazan-ı Şerif yardımlaşmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir. Fitrelerimizle, zekâtlarımızla, ihtiyaç sahibi insanlarımızın elinden tutmak, dualarını almak onlara yardımcı olmak için Ramazan ayı fırsat ayıdır. Tüm Ramazan ayı boyunca paylaşalım, bölüşelim, dayanışma içerisinde olalım ve tüm dünyaya Türk¬- İslam Medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen sevgili Peygamberimizi örnek alalım, izinden ayrılmayalım. Bütün Silivrili hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum.” dedi.

ÇAY SOHBETİ EŞLİĞİNDE HİZMETLERİ ANLATTI

Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet Anadolu dernekleri İftarının ardından Büyüksinekli, Küçüksinekli, Bekirli Mahallesine gelerek köy kahvesinde mahalle sakinleri ile buluştu. Mahalle muhtarları ve köy sakinleri tarafından karşılanan Yılmaz, burada hizmetlerden bahsederken, kırsal mahalle statüsünün avantajlarını anlattı. İndirimli su kullanımı başta olmak üzere emlak vergisi ve inşaat harçları gibi ödemelerin artık yapılmayacağını belirtti. Ziyaret, karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.

