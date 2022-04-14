Gönüllere dokunan buluşma
Silivri İş Adamları Derneği (SİAD) üyeleri, özel öğrencilerin eğitim gördüğü Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda iftar programında özel öğrencilerle buluştu. İftar programına ilçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar da katılım gösterdi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerine okul Müdürü Bünyamin Kurt ile özel öğrencileriyle birlikte ev sahipliği yaptı. Okulu gezen SİAD üyeleri ve katılımcılara, okul müdürü Bünyamin Kurt tarafından üretimleri ve okul hakkında bilgilendirildi. İftar sonrasında okulda eğitim gören özel öğrencilerin staj ve istihdamı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN