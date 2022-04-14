Gönüllere dokunan buluşma

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerine okul Müdürü Bünyamin Kurt ile özel öğrencileriyle birlikte ev sahipliği yaptı. Okulu gezen SİAD üyeleri ve katılımcılara, okul müdürü Bünyamin Kurt tarafından üretimleri ve okul hakkında bilgilendirildi. İftar sonrasında okulda eğitim gören özel öğrencilerin staj ve istihdamı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.