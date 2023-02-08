Gönüllü doktor ve öğretmenler deprem bölgesine gitmek için yola çıktı

Burdur’da görev yapan gönüllü doktor ve öğretmenler deprem bölgesine gitmek için otobüslerle yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremlerden sonra yıkım büyük oldu. Binlerce vatandaşın enkaz altında kaldığı deprem bölgesine dünyadan ve ülke genelinden yardım ekipleri destek olmak için yola çıktı. Burdur’da görev yapan gönüllü doktorlar ve öğretmenler de depremzedelere hem ilk yardım hem de psikolojik destek için yola koyuldu. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; “Depremin ilk gününde 98, bugün ise 50 kişilik personelimiz Hatay ilinde görev yapmak üzere deprem bölgesine intikal etmiştir. Yine gün içinde; İl Sağlık Müdürlüğümüzce tedariki sağlanan ve acil müdahalelerde kullanılacak olan değişik özellikte ilaçlar ile; Burdur Eczacı Odası’nın katkılarıyla serbest eczacılarımızın destek olduğu, acil müdahalelerde kullanılacak tıbbi sarf malzemelerden oluşan koliler; deprem bölgesinde görev yapan İl Sağlık Müdürlüğü personelimiz ve diğer sağlık personeli için hazırlanan kumanyaları da içeren bir tır dolusu tıbbi ve insani yardım malzemeleri hazırlanmış, il müdürlüğümüz yetkililerince deprem afet bölgesine uğurlanmıştır" açıklaması yapıldı.

200 gönüllü öğretmen deprem bölgesine hareket etti

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 200 öğretmen de deprem bölgesinde enkaz kaldırma, ilkyardım, psikolojik destek, çadır kurma gibi görevlerde yer almak için otobüslerle yola çıktı. Deprem bölgesine hareket eden öğretmenleri yolcu eden Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman yaptığı açıklamada; “Öncelikle ülkemizde geçmiş olsun. Tarif edilemez, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir süreçten geçiyoruz bu anlamda ülke olarak. Biz de Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sayın valimizin himayesinde diğer yardım kampanyalarına katıldığımız gibi gün içinde 12 arkadaşımız da AKUB çerçevesinde Gaziantep İslahiye bölgesine gönderdik. Bugün de, dünden beri öğretmen arkadaşlarımız hem sosyal medyadan hem de diğer iletişim kanallarından gerek bana gerek diğer arkadaşlara ulaşarak “Oradaki vatandaşlar için neler yapabiliriz?” diye sürekli sorular sorunca bizde bugün itibarıyla hızlıca bir çalışma yaptık. Gönüllü arkadaşlarımız üzerinden önce bu alanlarda eğitim almış olan öğretmenlerimize öncelik vererek Gaziantep İslahiye bölgesine hem arama kurtarma hem ilkyardım hem psikososyal destek ekibi olarak hem de diğer anlamlarda saha eğitimi olarak gönüllü arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Yolları açık olsun, Allah’a emanet olsunlar. Tabi bu arada hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi evini barkını çoluk çocuğunu bırakıp bir asker edasıyla vatan hizmeti yapar gibi gidiyorlar. Hepsinin şimdiden yolları açık olsun. Bölgeye giden arkadaşlarımız bir hafta yani 7 Şubat ile 14 Şubat arasında orada kalacaklar” dedi.

Afet bölgesine gönüllü olarak giden Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Abdullah Kayaoğlu; “ Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenler olarak afet bölgesine inşallah yararlı olacağımıza inanıyoruz. Orada yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için toplandık. Arkadaşlarım ve ben elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

Bir diğer öğretmen Kazım Özdemir ise; “Ülkece çok üzgünüz. Ama bu günlerde birlik ve beraberlik olması lazım. Biz de bunun için elimizden geleni yapmaya gidiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz” dedi.

Gönüllü olarak afet bölgesine giden Burdur Türk Hava Kurumu Müdür Yardımcısı Mahmut Yavaş yaptığı açıklamada; “Maalesef ülkemiz zor günlerden geçiyor. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla inşallah Gaziantep’e, oradaki depremzedelere yardım için gidiyoruz. Gönüllü olarak toplamda 200 öğretmen gönüllü olduk. Orada ki depremzedelere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim de çorba da tuzumuz bulunsun diye düşündük. Çok üzgünüz. Ülke olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Bizde dedik ki en azından bir nebze de olsa orada ki vatandaşlarımıza destek sağlayalım yardımcı olalım" diyerek bölgeye hareket etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden 4 otobüs olarak hareket eden öğretmenler sabah saatlerinde afet bölgesine vararak yardım çalışmalarına başlayacak.