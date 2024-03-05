Gönüllü gençlerden yürek ısıtan çalışma

Kocaeli Gönüllüsü projesi kapsamında bir araya gelen gençler, Çayırova Şehit Adem Sezgin Anaokulunun duvarlarını boyadı.

Gönüllü gençlerden yürek ısıtan çalışma
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

"Kocaeli Gönüllüsü" projesi kapsamında bir araya gelen gençler, Çayırova Şehit Adem Sezgin Anaokulunun duvarlarını boyadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan "Kocaeli Gönüllüsü" projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, gönüllüler Çayırova Şehit Adem Sezgin Anaokulu öğrencilerinin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Anaokulunun duvarlarına çizimler yapan gençler, çocukların hayal ettiği renklerle boyadı.

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