Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar

Körfez Belediyesi’nde görevli gönüllü 28 personel ile kurulan arama kurtarma ekibi, bir hafta süren eğitime tabi tutuldu. Son gün ise AFAD yetkilileri tarafından uygulamalı eğitim aldı.

Körfez Belediyesi, muhtemel afet anında gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan belediye personellerinden 28 kişilik ekip oluşturdu. Ekip eğitimlere de başladı. Teorik eğitimlerin ardından ekip üyelerine AFAD yetkilileri tarafından uygulamalı eğitim de verildi.

Afetlerde karşılaşabilecekleri durumlar ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak teçhizatlarla ilgili bilgilerin verildiği eğitimler tamamlandı. Arama kurtarma ekibinde yer alan gönüllü personelin belirli aralıklarla eğitimleri sürdüreceği belirtildi.