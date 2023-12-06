Gönüllü üniversite öğrencilerinden Roman çocuklara eğitim desteği

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinde Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, Roman çocuklar için tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak etüt çalışmaları ve ders desteği veriyor.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Gönüllüler Günü olarak ilan edilen 5 Aralık, tüm dünyada olduğu gibi Süleymanpaşa’da da farkındalık oluşturacak etkinliklerle idrak ediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi, dezavantajlı öğrencilere gönüllü genç eğitimciler eşliğinde ders desteği veriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi, dezavantajlı kesim olarak kabul edilen Roman vatandaşlara, özellikle de kadın ve çocuklara yönelik meslek edindirme kursları, eğitim desteği, kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor.

NKÜ’lü gönüllüler öğrenciler ders desteği veriyor

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı merkezde ayrıca Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, Roman çocuklar için tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak etüt çalışmaları ve ders desteği veriyorlar. Hafta içi her gün okul sonrası merkeze gelen öğrenciler, gönüllü üniversiteliler eşliğinde ödevlerini yapıyor, ders tekrarları ve eksik kaldıkları konularda destek alıyor. Merkezde eğitim desteği alan öğrenciler, okul devamlılığı ve merkezdeki etkinliklere katılmaya teşvik edilerek eğitim gönüllüsü ağabey ve ablaları ile kaliteli vakit geçiriyor.

Öğretmenlik deneyimi kazanıyorlar

NKÜ ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliği ile yürütülen projede, gönüllü öğrenciler de hem eğitimcilik deneyimi kazanıyor, hem toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelerek hayat tecrübesi ediniyor, hem de sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak gelecekteki iş hayatları için CV’lerini güçlendiriyor.

Gönüllüler Günü mesajı

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ile ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Gönüllülük kurumu binlerce yıldır bizim kültürümüzde, dolayısıyla genlerimizde var olan bir yapı. Bu yapıyı belediyemiz bünyesinde de değerlendiriyor ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek için gönüllü üniversite öğrencilerimizi, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları ile buluşturarak derslerine destek olmalarına aracılık ediyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak sadece bir gün için değil, hizmet süremiz boyunca gönüllü eğitmenlerimizle, normalde bu eğitimlere ulaşması zor olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza ulaşma gayreti içindeyiz. Bu kapsamda, özellikle Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine kavuşmaları için gönüllü öğretmenlerimizden destek alıyoruz. Bu vesileyle 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyor, bu gönüllülük hareketinin dalga dalga yayılarak milletimizin kardeşlik ve birlik, beraberlik duygularını coşturacağına olan inancımı dile getirmek istiyorum” diye konuştu.