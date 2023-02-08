Gönüllüler, deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Türkeli, Güzelkent ve Çatalzeytin’den oluşan 88 gönüllü vatandaş, deprem bölgesi olan Malatya’da ‘hayat’ kurtarıyor.

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem sebebiyle mağdur olan vatandaşlar için başlatılan kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Sinop’un Türkeli ilçesi, Güzelkent köyü ve Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinden oluşan 88 gönüllü vatandaş, deprem bölgesi olan Malatya’ya gitti.

Hem sevinç hem hüzün var

Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlar, bir kişiyi enkaz altından kurtardı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtarma anı ve yaşlı vatandaşın kurtarılmasının ardından yakınlarının gözyaşları ve duaları yer alıyor.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, 7 Şubat’ta ilçeden gönderilen 1 tır, 1 kamyon ve 2 pikap yardım malzemeleri ise deprem bölgesi Malatya’da AFAD görevlilerine teslim edildiğini bildirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilmek istenen yardım malzemelerinin PTT ve diğer kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz bir şekilde yerine ulaştırılabileceği öğrenildi.