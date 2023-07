Google, haber yazan yapay zeka aracını test ediyor

Google yapay zeka çalışmalarına hız verdi. Genesis kod adıyla ortaya çıkan yeni araç, gazetecilerin de haber yazma süreçlerini kolaylaştırmak için bir yardımcı olarak sunuldu. Google yapay zeka aracı; The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal’ın sahibi olan News Corp’un yöneticileri için tanıtıldı.

Sistem ortaya çıktığı kadarıyla gazetecilerin belirli veya sabit verilerden haber yazabilmesi için süreci hızlandırıyor. Google’ın amacı Gmail ve Google Docs’ta insanlara yardımcı olan araçları sunmaları gibi gazetecilerin de haber yazma süreçlerini kolaylaştırmak olarak ifade edildi.