Google reklamları dijital pazarlama yolculuğuna başlamış büyük küçük tüm işletmelerin dikkate alması gereken pazarlama trendlerinin başında gelmektedir. Günümüzde geleneksel reklamcılık etkisini yavaş yavaş yitirmeye başlamış, pazarlama trendleri dijital dönüşümün getirdiği teknolojik yenilikler ile büyük bir değişime uğramıştır. Artık 7’den 70’e neredeyse herkesin internete erişebilen en az bir akıllı cihazı var ve insanlar günlerinin büyük bir çoğunluğunu internette geçiriyor.

İnternete erişimin böylesine zahmetsiz ve kolay olduğu bu günlerde birçok işletme dijital ortamda yerini almaya ve sarsılmaz bir konum elde ederek rekabete katılmaya başladı. Hem site içi organik SEO çalışmaları ile hem de Google reklamları ile belirli bir stratejiyi web sitenize uyarlayarak birçok potansiyel müşteriye ulaşabilir, dünyanın her yerinden insanlara erişebilir, satış ve form doldurma gibi değerli dönüşümlerinizi artırabilirsiniz. Marka bilinirliğine katkı sağlayan Google reklamları hizmetini alanında uzman bir dijital pazarlama ajansından almanız web sitenizi istenmeyen sonuçlardan korur ve aynı şekilde reklam bütçenizi boşa harcamanıza mani olur.

Google Reklam Tıklama Ücreti Kriterleri

Her şeyin olduğu gibi Google reklam tıklama ücretlerinin de kendine has kriterleri vardır. Google reklamları tıklama başına 0,05 TL ile 100+ TL üzerinde değişiklik gösterdiği gibi TBM (tıklama başına maliyet) birçok farklı parametreden etkilenmektedir.

Firmaların dijital ortamda yer etmesini ve rekabet etmesini kolaylaştıran dijital reklamların tıklama başı maliyetini etkileyen en büyük etkenler ise anahtar kelime rekabet düzeyi, reklam kalite puanı ve sizin belirlemiş olduğunuz maksimum tıklama başı maliyettir.

Örneğin kalite puanı, tıklama ücreti kriterlerinde son derece önemlidir. Öyle ki, internette aynı anahtar kelimeye reklam veren binlerce marka olabilir. Ancak yüksek bir kalite puanına sahip anahtar kelimeleriniz olduğunda düşük puanlı anahtar kelimelere kıyasla çok daha düşük rakamlarda tıklama başı maliyet harcarsınız. Diğer yandan kalite puanınız çok düşük olduğunda ise reklam gösterimleriniz azalabilir ve her arama sorgusunda görünürlüğünüz biraz daha kaybolabilir. Son olarak yüksek kalite puanı üst konumları hedefleyen reklam verenler için son derece önemli bir faktördür. Çünkü düşük maliyetler ile yüksek reklam konumu elde edebilir, avantajlı konuma geçebilirsiniz.

Google Reklam Ajansı Ücretleri

Reklamlarınızı yürütmesini istediğiniz ajansın ücretleri sektördeki geçmişine, deneyimlerine ve geçmiş projelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu anlamda ajans ücretleri ile ilgili kaygı yaşamak yerine harcayacağınız reklam maliyetlerinin size kârla geri döneceğini düşünmelisiniz.