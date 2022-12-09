Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kurulan GOP TV yayın hayatına başladı. Çeşitli yayın içeriklerinin izleyiciye sunulacağı GOP TV aynı zamanda gençlere kariyer yapma fırsatı sunuyor.

Kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık gibi program içeriklerinin sunulacağı GOP TV yayın hayatına başladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kurulan GOP TV’nin açılış törenine Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, GOP TV program sunucuları ve vatandaşlar katıldı. GOP TV çeşitli programların izleyiciye sunulmasının yanı sıra, medya alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençlere kurgu, montaj, prodüksiyon, sosyal medya, senaryo yazarlığı gibi eğitimlerin verileceği dijital medya akademisi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

GOP TV’yi yerel anlamda hizmete başladığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ Yerelden kalkınmanın adımını basından alanında adım atmayı ön gördük. GOP TV olarak bugün yayın hayatımıza başlıyoruz. Değişen ve gelişen dünyada medyada dijital ağırlıklı olarak dijital medya konumuna geçti. Bizde dijital ortamda dijital medyaya altlık oluşturacak GOP TV’yi yerel anlamda bugün hizmete alıyoruz” şeklinde konuştu.

GOP TV açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, “Yaptığımız çalışmaların halka iletilmesi açısından GOP TV’nin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir çalışma oldu. Güzel bir ortam var. Çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. GOP TV’ye yayın hayatında başarılar diliyorum ” dedi.