GOP yeni spor sahasına kavuşuyor

Yalova Belediyesi ekipleri Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde atıl bir şekilde duran saha da yenileme çalışmalarına başladı.

Abdülhamid Han Ortaokulu ve Şelale arasında kalan genellikle öğrencilerin okul saatleri içinde kullandığı atıl vaziyetteki sahanın yapım çalışmalarını Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yerinde inceledi. Geçtiğimiz günlerde yapım çalışmalarına başlanılan suni çim saha kısa bir süre içinde tamamlanarak hem öğrencilerin hem de mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Yenileme çalışmaları devam eden sahada çalışmaları yakından inceleyen Başkan Tutuk, “Abdülhamid Han Ortaokulu ve Şelale arasında atıl bir şekilde toprak saha mevcuttu. Burası öğrencilerimizin okul saatlerinde kullanması gereken ancak atıl vaziyette olduğu için öğrencilerimizin yararlanamadığı bir alandı. Öğrencilerimiz için tehlike arz ediyordu. Bizlere gelen talep üzerine sahamızın yenileme çalışmalarına kısa sürede başladık. 620 metrekare zemini suni çimle kaplanmış, tel örgüleri yenilenmiş bir sahayı en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Ayrıca halı sahamızın iki ayrı kapısı olacak. Okul saatleri içinde okul bölümünden öğrencilerimiz sahaya girerek kullanabilecek. Diğer saatlerde ve hafta sonlarında ise mahalle çocuklarımız ve gençlerimiz açacağımız diğer kapıdan sahayı kullanabilecekler” dedi.