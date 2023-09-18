Gordion Antik Kenti artık dünya mirası

Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Gordion Antik Kenti UNESCO tarafından “Dünya Mirası” ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 20. varlığımızı kaydettirdik, yeni bir müjde daha bekliyoruz" dedi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sosyal medya hesaplarından duyurduğu bu müjde ile Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 20. kültür varlığını kaydettirmiş oldu.

Bakan Ersoy, paylaşımında “Bir müjdemiz var. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 20. varlığımızı da kaydettirdik. Ankara’mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti ‘Dünya Mirası’ oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Ancak, daha bitmedi” şeklinde yeni bir müjdenin de işaretini veren Bakan Ersoy, paylaşımına şöyle devam etti:

“UNESCO’dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu’nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi’ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun.”

Gordion’u UNESCO’da Dünya Mirası Listesi’ne taşıyan unsur ise sahip olduğu özgün ve eşsiz evrensel değerler oldu.

Gordion dünyanın en uzun süre yerleşim gören nadir alanlarından

Ankara’nın Polatlı ilçesinde antik dönemden günümüze ulaşan Gordion’da MÖ 2500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük’te halen devam ediyor.

Antik Kent ve çevresinde 4500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim Gordion’u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion’un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs MÖ 9. yüzyıldan MÖ 3. yüzyıla kadar olan farklı dönemlere tarihleniyor.

Sitadel Höyüğü Gordion Arkeolojik Alanı’nı oluşturan en önemli unsur olarak günümüze ulaşırken, erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu’daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.