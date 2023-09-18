Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne girdi

Ankara’nın heyecanla beklediği haber Riyad’dan geldi. Efsanelere konu olan Frig Krallığı’nın merkezi Polatlı-Yassıhöyük’teki Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesine girdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür V. Birol İnceciköz, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç ile birlikte Gordion’a ilişkin müjdeli haberi Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Milli Komitesi’nin Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da gerçekleştirdiği 45. Genişleme Toplantısı’nda aldı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 45. Oturumunu takip etmek üzere Riyad’a gitti. Baran ve beraberindeki heyet, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat ve Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı Burak Balkanlıoğlu ile bir araya geldi.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 11 Eylül’de Suudi Arabistan Kültür Bakanı ve Suudi Ulusal Eğitim Kültür ve Bilim Konseyi Başkanı Prens Bedir bin Abdullah bin Ferhan ile UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’ın katılımıyla gerçekleşen açılıştan bu yana, Al Faisaliah Tower Prince Sultan’s Grand Holl’da geçici listelerde yer alan toplam 53 eseri değerlendirdi. Komite, Gordion’un Dünya Mirası Geçici Listesi’nden Asıl Listesi’ne geçmesine karar verdi. Baran başkanlığındaki ATO Heyeti de bu tarihi ana tanıklık etti.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin kararı Türk heyeti tarafından sevinçle karşılandı.

ATO Başkanı Baran, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye’den 19 miras bulunduğunu ve Gordion’un alınmasıyla birlikte kalıcı miras sayısının 20’ye yükseldiğini ve Ankara’nın da ilk kez listeye girdiğini belirterek, “Gordion insanlığa asırlar öncesinden kalan gerçek bir miras” diye konuştu. Baran, “Her zaman Ankara’nın hazinelerle dolu olduğunu ama bunların üzerlerinin örtülü olduğunu söylüyorduk. UNESCO kararıyla Ankara ilk kültür hazinesine kavuştu. Başkent’e iyi haberle döneceğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Dünya Mirası Listesi’nde yer almanın tanınırlığın ve dolayısıyla turist sayısının artmasına katkı sağlayacağını kaydeden Baran, “Dünya Mirası Listesi, turistlerin kültürel amaçlı ziyaretlerinde baktıkları bir liste. Bu listeye girince otomatik olarak dünyaya reklamınız yapılmış oluyor. Başkent’e 2022 yılında 1 milyon 780 bin yabancı turist geldi. Bunun 337 bininin amacı sağlık hizmeti almaktı. Gordion’un listeye girerek tanınırlığının artmasıyla birlikte şehrimize gelen turist sayısı yükselmeye başlayacak. Bu da ister istemez otellerin, restoranların, seyahat acentelerinin ve daha pek çok işletmenin iş hacimlerini yükseltecek. Sonuçta, Ankara kazanacak, Ankara ekonomisi kazanacak” diye konuştu.

Baran, Gordion’un Dünya Mirası Listesi’ne girmesi konusundaki çalışmalarından dolayı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy nezdinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Bakan Hakan Fidan nezdinde Dışişleri Bakanlığı’na, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet’e, Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose ve kazı çalışmalarına katılan tüm arkeologlara, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’ya, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ile POTA Koordinatörü Kadim Koç’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 45. Oturumu 25 Eylül’e kadar Riyad’da devam edecek.

Toplantılarda, aralarında Ankara’nın yüzlerce yıl öncesinden kalan değeri Arslanhane Camii’nin de yer aldığı Konya’daki Eşrefoğlu Camii, Kastamonu’daki Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar’daki Ulu Camii, Afyonkarahisar’daki Ulu Camii’nden oluşan Türkiye’nin 5 ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin dünya mirası listesine girmesi ele alınacak. Arslanhane Camii için de olumlu karar bekleniyor.