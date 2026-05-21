Gören ikinci bazilika sandı, fabrikaya su çeken borular olduğu ortaya çıktı

İznik Gölü’nden orantısız su çektiği iddia edilen fabrikanın pompaları ilk kez havadan görüntülendi. Gölün dibinde görenlerin yeni bir bazilika keşif sandığı devasa büyüklükteki boruların gölden 7/24 su çektiği iddia edilen Gemlik Gübre fabrikasına ait olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin 5. büyük gölü olan ve yaklaşık 10 yıldır kuraklıkla mücadele eden İznik Gölü, yağışlara rağmen 400 metreye kadar çekildi. İçler acısı tabloya rağmen gölden su çektiği iddia edilen Gemlik Gübre fabrikasının gölden su çektiği borular havadan görüntülendi. Orhangazi yakasında bulunan pompa istasyonunun görüntülenmesi, gölün su seviyesindeki kritik düşüşü yeniden gündeme taşıdı.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, duruma sert tepki göstererek, gölün geleceği için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Çakar, "Yağışlar var ama göl hâlâ çekiliyor. Bu tablo kabul edilemez" diyerek isyanını dile getirdi.

Göl çevresindeki fabrikalar bir an önce kapatılmalı

Gemlik Gübre fabrikasının DSİ ile yıllık 10 milyon metreküplük bir anlaşması olduğunu, bu anlaşmanın bittikten sonra önce 3 ay, daha sonra da 14 ay daha uzatıldığını ifade eden İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, "Burada fabrikalara su veriliyor ama çiftçiye geldiği zaman su verilmeyecek, kısıtlanacak gibi söylemler dile getiriliyor. Biz bu konuda çözümler üretiyoruz. Cargill fabrikasının 110 metreden deniz seviyesinden su çektiği söyleniyor. Eğer bu seviyeden su çekiliyorsa Cargill fabrikası buraya kurulmadan önce araştırma yapıyor en kuvvetli su nerede diye. Burada kuvvetli bir su var ise, deniz seviyesinde olan bir su ise buraya büyük sondajlar yapılarak saatte 10 bin metreküp İznik Gölü’ne takviye yapılabilir. Bu su gölü bozmayacak şekilde derecesine bakılarak takviye olabilir. Senede 90-100 milyon metreküp takviye olabilir. Bir de Kocasu’dan basılan su ve derelerden gelecek sularla 150-200 milyon metreküp su takviyesi yapılabilir. Bu yolla hem gölümüzü hem de tarımı kurtarmış oluruz. Tarım önemli. Gemlik Gübre fabrikası gübre üretiyor. Gübreyi çiftçiye üretiyor. Eğer bize üretiyorsa Gemlik Gübre fabrikasına verilen su çiftçiye neden verilmiyor" dedi.

"Türkiye’de bütün barajlar doldu, yüksek su alındığı için İznik Gölü çekiliyor"

Gölün ortasına kadar giden üç tane boru olduğunu belirten Çakar, "Bu borular Gemlik Gübre fabrikasına her gün aralıksız su çekiyor. İznik çevresine bu sene çok güzel yağış düştü. Türkiye’de bütün barajlar doldu taştı. Birçok barajda su salınımı yapıldı. Ama İznik Gölü’nde geçen seneki seviyeden 30-40 santimetre daha düşük seviye var. Bu yağan yağmurlar nereye gidiyor. Fabrikaların yıllık anlaşmaları var ama her biri kapalı kutu, kimse bilmiyor ne kullandıklarını. Onlar 1 milyon metreküp diyor ama belki de 10 milyon metreküp kullanıyorlar. Sonra zeytinleri bahane edip, tarıma çok su gittiğini söylüyorlar. Biz İznik halkı ve İznikli çiftçiler olarak biran önce göl etrafındaki fabrikaların kaldırılmasını istiyoruz. Fabrika her yerde olur ama biz burada tarım yapmak zorundayız. Bizim atalarımız, dedelerimiz burada tarım yapmış, sanayi değil. Biz bağcıyız burada ama dışarıdan gelenlere bu imkanlar veriliyorsa çiftçiye de aynı imkanlar verilmek zorunda" diye konuştu.

Gölde son 10 yıldır yağışların yetersizliği ve tarımsal sulama nedeniyle ciddi çekilme yaşanıyor. Daha önce DSİ ve çevre örgütleri ile birlikte hareket eden İznik halkı, gölün korunması için biran önce harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.