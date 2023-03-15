Görevden uzaklaştırılan Salman'dan milletvekilliği adaylığı için istifa

Zimmet davası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, partisi CHP’den milletvekilliği aday adaylığı için başkanlık görevinden istifa etti. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olağanüstü meclis toplantısında görevi vekaleten yürüten AK Parti’li Mustafa Tutuk’un başkan seçilmesi bekleniyor.

Yalova Belediyesi’nde 20 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan soruşturma çerçevesinde 27 Şubat 2020 tarihinde görevden uzaklaştırılan Vefa Salman, açılan davada sanık olarak yargılanmasına başlamıştı. Ağır Ceza’da 2 ayrı mahkemenin sanığı olan Salman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden istifasını sunduğu öğrenildi.

Yaşanan istifa sonrasında yeni başkan önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak olağanüstü meclis toplantısında belirlenecek. Belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeni başkan belirlenecek. Mecliste çoğunluğa sahip Cumhur İttifakı’nın görevden uzaklaştırma sonrası belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten AK Parti’li Mustafa Tutuk’un başkan seçilmesi bekleniyor.