Görevi başında şehit edilen Kaymakam Safitürk, vefatının 9'uncu yılında kabri başında anıldı

Mardin’in Derik ilçesinde 9 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı neticesinde şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, vefatının 9’uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Derik Kaymakamlığına 2015’te atanan ve İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016’da teröristlerce makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olmuştu. Vefatının üzerinden 9 yıl geçen Şehit Kaymakam Safitürk için Arifiye ilçesinde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın dua etmesi ile devam eden program, şehit kaymakamın mezarına karanfil konulması ile son buldu.

Öte yandan, programa şehidin annesi Fatma Safitürk, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Safitürk’ün yakınları katıldı.