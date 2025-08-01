Görevi Devretti, Akademi Kurulu'nda Yeni Döneme Başlıyor

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Silivri İlçe Temsilcisi olarak 2019 yılından bu yana görev yapan Simge Kandemir Kesen, yaptığı yazılı açıklamayla görev süresinin sona erdiğini duyurdu. Kesen, yeni dönemde İSMMMO Akademi Kurulu’nda görev alacağını belirtti.

“Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç”

Görev süresi boyunca desteklerini esirgemeyen isimlere teşekkür eden Kesen, şu ifadelere yer verdi:

“TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu’na, İSMMMO Kurucu ve Onursal Başkanımız –TÜRMOB Genel Sekreterimiz– Sayın Yahya Arıkan’a, İSMMMO Başkanımız Sayın Erol Demirel’e, tüm oda yöneticilerimize, merhum Kamil Çelik, Saadet Gençoğlu ve İbrahim Karaduman başta olmak üzere tüm önceki dönem temsilcilerimize ve meslek büyüklerimize, birlikte görev yaptığım yol arkadaşlarıma ve kıymetli meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.”

Ailesine de özel bir parantez açan Kesen, “Bu süreçte sevgileriyle gücümü artıran annem Meral Kandemir’e, babam Mali Müşavir Yılmaz Kandemir’e, eşime ve evlatlarıma minnettarım” dedi.

Yeni temsilci Sena Aykanat oldu

Simge Kandemir Kesen, Silivri İlçe Temsilciliği görevini daha önce de birlikte görev yaptığı S. Sena Aykanat’a devrettiğini belirterek, “Bu görevi layıkıyla sürdüreceğinden eminim. Kendisine ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.