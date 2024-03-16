Görme engelli bireylerin çektiği fotoğraflar bu sergide

Görme engelli bireylerin, yardımcı teknolojilerin desteğini kullanarak çektiği fotoğraflardan oluşan “Ve duyular zahir olur” adlı sergi, Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda beğeniye sunuldu. İzleyenlere sesli betimleme imkânı da sunan sergi, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Kültür sanata erişimde sınırları ortadan kaldırarak, engelli bireylerin bu alanda üretim yapabilmelerini sağlamak amacıyla Kültürakt Erişim Topluluğu tarafından yürütülen “Ve duyular zahir olur” projesi, çalışmasını açtığı sergiyle taçlandırdı.

Nilüfer Belediyesi ortaklığında, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ve Nilüfer Kent Konseyi Vizör Fotoğrafçılık Grubu kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen proje çerçevesinde görme engelli bireyler, 3 haftalık fotoğraf atölyesine katıldı. Atölye sürecinin ardından katılımcılara, Mudanya-Tirilye’ye fotoğraf gezisi düzenlendi. Yapay zekâ içerikli yardımcı teknolojileri kullanarak Tirilye’yi kendi perspektiflerinden fotoğraflayan engelli bireyler, o özel anları Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda açtıkları sergide beğeniye sundu. Sergi, her bir fotoğrafın altında yer alan karekodlar aracılığıyla, ziyaretçilerine sesli betimleme ve metinlere erişme imkânı da sunuyor.

Bu özel serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de katılarak, fotoğrafları hayranlıkla izledi. Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “O kadar güzel çalışma gerçekleşmiş ki, adeta dilim tutuldu. İnanılmaz güzel ve anlamlı bir sergi. Bugüne kadar izlediğim en özel sergi. Bu farkındalığı oluşturmak, toplum açısından önemli. Engelli arkadaşlarımızın her alanda hayatın içinde olması, bugüne kadar her zaman bizim önceliklerimiz arasında yer aldı. Bundan sonraki dönemde de aynı duyarlılık içinde olunacağını düşünüyorum. Yaptığınız çalışmalar profesyonel elden çıkmış gibi çok güzel. Emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de, Nilüfer Belediyesi’nin insanların hayata tutunması, üretim yapması konusunda her zaman öncülük yaptığını vurgulayarak, “Bize düşen de, bunu daha ileri taşımak. Çok güzel ve anlamlı bir sergi olmuş. Fotoğraflar ve betimlemeler çok güzel. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi. Fotoğraf sergisi açmanın gururunu yaşayan engelli bireyler de, sanat alanında çok daha fazla üretim yapmak istediklerini dile getirdiler.

Kişinin kendi duyuları, dünyası ve nihayetinde dış dünyasıyla olan etkileşimine odaklanan sergi, sanatın sadece görme duyusuna dayalı bir deneyim olmadığını, aksine tüm duyuları kucaklayan bir etkileşim alanı sunduğunu gösteriyor. Sergi, sanatın sınırlarını ve potansiyelini keşfetmeye davet ederken, aynı zamanda her bir ziyaretçiye kendi duyularını kullanarak sanatı başka bir boyutuyla algılama şansını sunuyor.

Ayşe Nilay Baykal, Berivan Girgin, Betül Çelik, Beyazıt Çağrı Yurdakul, Damla Hazer, Emine İnan, Ercüment Yurtseven, Ferhat Selvi, Mehmet Topçuoğlu ve Merve Erbek’in çektiği toplam 20 özgün fotoğrafın yer aldığı “Ve duyular zahir olur” sergisi, 30 Mart tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda beğeniye açık kalacak.