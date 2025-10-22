Görme engelli bireylerin hayatına ilaç olacak uygulama: 'Erişilebilir' projesi

Geliştirilen Erişilebilir uygulaması, görme engelli bireylerin yön bulma, bilgiye erişimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştıracak.

Nesil Teknoloji, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmak amacıyla Erişilebilir isimli yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje ile görme engellilerin kamusal alanlarda, ulaşımda ve dijital platformlarda daha bağımsız hareket edebilmesi hedeflendi. Projenin temel amacının herkes için eşit bir yaşam alanı oluşturmak olduğu belirtildi. Proje kapsamında geliştirilen teknolojik çözümler sayesinde görme engelli bireylerin yön bulma, bilgiye erişim ve iletişim süreçlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

Yalnızca tek bir kod eklenerek görme engellilere kolaylık sağlanıyor

Görme engelli bireyler, web sitelerine bir kod eklemesi yaparak hayatlarını daha da kolaylaştırabilecek. Uygulamarır görme ve işitme engelli kullanıcılar için erişilebilirliği otomatik olarak sağlayacağı, kamu kurumları ve belediyeler için yasal zorunluluk olan erişilebilirlik standartlarını yerine getireceği ve kurumsal itibarı da güçlendireceği belirtildi.

"Erişilebilirliği herkes için ele alabiliriz"

Projenin kurucusu olan Ostim Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Deniz Aygün, doğuştan beri görme engeli yüzünden sıkıntı yaşadığını belirterek, "Ben 20 yıldır bu tarz sıkıntıları yaşayan bir insanım. Erişilebilirliği sadece engelli bireyler bakımından değil, herkes için eşitlilik bakımından da ele alabiliriz. Diyelim ki siz 20 katlı bir ofistesiniz. Sizin çalışacağınız kat 10’uncu katta. Normalde asansör kullanıyorsunuz ama asansörünüz bozuk. Merdivenlerden çıkacaksınız değil mi? Başka çareniz yok. Çıkabilirsiniz ama gereksiz bir efor sarf edersiniz. Bizim amacımız bu eforu olabildiğince azaltmak. Yani engelli bireyler bu siteleri kullanırken tasarımsal sıkıntılarda olduğu için sitelerde gereksiz fazla efor sarf ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge sayesinde artık sitelerin erişilebilir tasarımlar kullanmasına dair bir söz alındı. Böyle bir genelge yayınlandı. Bir görme engelli birey, bizim eklediğimiz özellik sayesinde klavyenin navigasyon desteğini etkinleştirebilir ve sitede daha rahat gezinme sağlayabilir" diye konuştu.

"Renk körü vatandaşlar için de desteğimiz var"

Görme engelinin yanı sıra diğer birtakım engellere yönelik projeleri de geliştireceklerini vurgulayan Aygün, "Renk körü vatandaşlar için de desteğimiz var. Renkleri onların anlayabilecekleri şekle getirecek desteğimiz mevcut. Odak dağınıklığı olan insanlar için gereksiz, etraftan fırlayan animasyonlar olsun, farklı şeyler olsun, dikkat dağıtıcı durumlar mevcut. Bunları kapatabiliyoruz. Diğer tarzda profillerimiz de mevcut. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Yapay zeka entegrasyonu düşüncemiz var. Bir partnerlik yapacağız. Yurt dışından bir firmayla çalışıyoruz. Sitelerde genellikle resimler olur biliyorsunuz. Bu resimlerde sadece logo yazar ama bunu görme engellilerin kullandığı ekran okuyucuları sadece logo diye okur. Fakat resmin detayını bilemez veya bir blog yazısında ekran görüntüsü olur. Bunun ne olduğunu bilemez. Çünkü resmi ekran okuyucular algılamaz. Biz bunlara yapay zeka ile bir betimleme desteği sağlamak istiyoruz. Sitelerdeki resimleri otomatik bir şekilde betimleyerek, görme engellilere daha anlaşılabilir olmasını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Deniz’le birlikte bu yola çıktığımızda birçok sorunla karşı karşıya geldik"

Türkiye’de birtakım engeli bulunan bireylere yönelik projelere imza atmaya devam edeceklerini belirten Nesil Teknoloji’nin kurucusu Uygar Yasin Aydın ise, "Deniz’le birlikte bu yolculuğa çıktığımızda birçok sorunla karşı karşıya geldik. Deniz dezavantajlı bir birey olduğu için bazı sorunları birlikte istişare ederek, her gün buluşarak, gerekli araştırmaları gerçekleştirerek bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projenin temel amacı, globalde de bu çok mevcut, Türkiye’de de fazlasıyla engelli birey var. Buradaki temel amacımız, bu ürünü tüm global dünyaya da yaymak. Ankara merkezli ve engelli bir bireyle gerçekleştirdiğimiz projeyi tüm dünyaya tanıtmak temel amacımız. Geçmişten bugüne buna benzer birçok proje geliştirdik. Geliştirdiğimiz projeleri Türkiye’nin önde gelen markaları kullanmakta. Özellikle yapay zeka tarafında da ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.