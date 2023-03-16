Görme engelli Mehmet Avar AK Parti aday adaylığı için başvuru yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan milletvekilliği aday adaylığı başvurularında görme engeli adaylar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararını imzalamasının ardından Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında kararın yayımlanmasıyla 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşmişti. Adaylar bugün AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek başvurularına devam etti. Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunan görme engelli Mehmet Avar, 4’üncü kez adaylık başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Ben güzel duygular hissediyorum. 4’üncü başvurumda inşallah netice alacağımı ümit ediyorum. Aday olursam ülkem ve milletim için iyisini yapacağıma inanıyorum. Görme engellilerin topluma kazandırılması yönünde olacak ve kamuda daha öncelikli hale getireceğim. Burada iyi karşılandım. Her zaman geldiğimde partideki yetkililer bana yardımcı oluyor. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.