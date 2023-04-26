Görme engelli Mevlüt Ceylan, kapı kapı gezip Erdoğan'ı anlatıyor

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelen partililer sokak sokak gezip Türkiye Yüzyılı’nı anlattı. Görme engelli olmasına rağmen gezerek partililerle birlikte gezen ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten 53 yaşındaki Mevlüt Ceylan, ‘Engel tanımıyoruz biz davamız için yola çıktık ve sokak sokak AK Parti’yi, davamızı anlatacağız’ dedi.

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelen partililer sokak sokak gezip Türkiye Yüzyılı’nı anlattı.

Partililer arasında bulunan Görme engelli 53 yaşındaki Mevlüt Ceylan, vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce kendilerine hiçbir şekilde muhatap bulmadıklarını söyleyen 53 yaşındaki Mevlüt Ceylan, “Ben 1970 doğumluyum. 1994 yılına kadar engelliler kendilerine muhatap bulamıyordu. Ancak 2002 yılında sorunlarımız çözüme kavuştu rahatladık. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra sorunlarımıza çözüm bulunmaya başladı. 2005 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı talimatıyla ilçe belediyelerde engelliler kendilerine bir muhatap buldu. Yani bize engelliliğimizi unutturdu. Bize engelliliğimizi unutturan liderimize müteşekkiriz” dedi.

"Bizim gönül davamız, engellilerin sorunlarına eğilenlerden yanadadır”

‘’Bizim gönül davamız, engellilerin sorunlarına eğilenlerden yanadadır” diyen Ceylan,”Bizim gönül davamız engellilerin sorunlarına eğilen engellinin hayatını kolaylaştıranlardan yanadır. Biz de bu sebeple Cumhurbaşkanımızın yolundan yürümeye gayret ediyoruz. 7/24 çalışan Cumhurbaşkanımızın yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey. Bizim hayatımızı kolaylaştırdı bizi hayata bağladı. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Erdoğan ile birlikte engelliliğimizi unuttuk. Şu an sahada, arazide gerekirse merdiven koyarak dahi bayrak asarız. Bize o kadar kolay geliyor. Özgüvenimiz yerine geldi. Bunu Cumhurbaşkanımıza borçluyuz” ifadelerini kullandı.

"Bizim cumhurbaşkanımıza vefa borcumuz var’’

Mensubu olduğu AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı’yla sokağa çıkıp, hane ziyaretlerinde bulunan Ceylan engeline rağmen davasına hizmetinin sebebini de şu şekilde açıkladı. ‘Bizim cumhurbaşkanımıza bir vefa borcumuz var. Bir minnet borcumuz var. Engellilerin sorunlarına çözüm buldu. Bu ülke adına yapmamız gereken ne varsa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu seçim Tayyip Erdoğan seçimi değil. Bu seçim ülke seçimi bu seçim engellilerin hayatını kolaylaştıracak seçim. Bu seçim engelli ailelerin hayata bakış açılarını kolaylaştıracak bir seçim. Es kaza seçimi kaybedersek engelliler artık kendilerini toparlayamaz. O sebeple Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Benim karşı tarafa güvenim yok. Hayata gözlerimi açtığımdan bu yana muhatap bulamadım. Bundan sonra mı bulacağım. 1990-2000 yılları arasında resmi dairelere gittiğimizde bize sıra bekletiyorlardı. Şu an da biz sıra beklemeden işimizi hallediyoruz. Bizim önceliğimiz var. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bizim hayatımız kolaylaştı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ak parti teşkilatını tercih etmemin sebeplerinden biri de hiçbir arkadaşım bana engelli gözüyle bakmıyor. Hatta yapamayacağım işleri bile, senin yapamayacağın hiçbir şey yok deyip beni teşvik eden bir teşkilat var” ifadelerini kullandı.

Partililere seslenen Mevlüt Ceylan, ‘Herkesin kendi gücü nispetinde bu dava için, bu lider için yapabileceği bir şey vardır. Ben de elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da hazırım. Dava arkadaşlarıma da şu mesajı vermek istiyorum. Onlar da ellerinden geldiğince sokağa çıkıp davalarını anlatsınlar”dedi.